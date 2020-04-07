الألوان النيون تعود بقوة هذا الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تشهد الموضة النسائية في ربيع وصيف 2020 عودة قوية للألوان النيون لتمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن الألوان النيون تستحضر روح الثمانينيات الصارخة، مشيرة إلى أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا للوردي والأصفر والأخضر بصفة خاصة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الألوان النيون تزين هذا الموسم السراويل والتنانير والقطع الفوقية والأحذية وملابس السباحة أيضا لتعبر عن جرأة المرأة وتعكس ثقتها بنفسها.

وللتخفيف من حدة طابعها يمكن تنسيق الألوان النيون مع الأبيض أو الجينز.