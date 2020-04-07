6 اتجاهات جديدة جربيها خلال صيف 2020.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما أنت في حاجة ماسة إلى بعض الإيجابية لقضاء هذه الفترة العصيبة التي يشهدها العالم حاليًا، وإذا كنت عاشقة للموضة والأزياء، نعتقد أنه حان الوقت لبدء التفكير في كل القطع الجديدة التي يمكنك ارتداؤها في صيف 2020.

و حسب محررة الأزياء الشهيرة سيليني سيديل، هناك بعض الاتجاهات والمنتجات التي يمكنك أن تضعيها نصب عينيك استعدادا للموسم المقبل، اكتشفيها معنا:

ستايل الباكلس

شهدت عروض ربيع / صيف 2020 ظهور العديد من القطع بقصة الظهر المكشوف، وأخرى بقصة الظهر العاري المربوط بخيوط، وقد شهدنا هذا الاتجاه على شكل توبات وفساتين بكثرة في عرض سيسيلي بانسن خلال أسبوع الموضة في كوبنهاغن، ويتميز هذا الاتجاه بطابعه الأنثوي والذي يضفي لمسة من الإثارة على أي مظهر.

بدلات الشورت

أتت البدلات الصيفية لموسم ربيع وصيف 2020 بشورت برمودا بدل البنطلون الخفيف لتلائم الجو الدافئ، وتأتي في أقمشة متنوعة من الجلد إلى الكتان، ويمكن تنسيقها مع الصنادل الفاخرة أو المسطحة أو حتى زوج من الأحذية الرياضية.

الجلد الصيفي

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قام المصممون باستكشاف استخدام الجلود وجلد نباتي خلال الأشهر الأكثر دفئًا، فبرزت توبات البراليت المصنوعة من الجلد النباتي في مجموعة Nanushka منسقة مع تيشرت أو قميص كلاسيكي، وشورت جلدي من "Brunello Cucinelli" والتي يمكن تنسيقها مع أي قطعة صيفية.

طبعة الحمار الوحشي

الطبعات الحيوانية هي من الصيحات الأساسية الموسمية، ولموسم ربيع وصيف 2020، برزت طبعة الحمار الوحشي في الواجهة لأول مرة، حيث تم تقديم بعض القطع الأكثر طلبًا في الموسم بهذه الطبعة الجريئة، بما في ذلك حقيبة بوش من بوتيغا فينيتا والتي تم تقديمها بطبعة الحمار الوحشي.

صنادل الفيلكرو

بعيدًا كل البعد عن الأصناف التي يرتديها المتنزهون وعشاق الطبيعة، تأتي صنادل الفيلكرو لموسم ربيع وصيف 2020 غنية بالزينة والتفاصيل الأنيقة كالخرز و بلورات الكريستال والمجوهرات.

حقيبة الكلاتش الناعمة

هذا النمط من حقائب الكلاتش تتيح لك تخزين جميع الضروريات الخاصة بك بسهولة، كما أنها ناعمة وقابلة للطي بفضل قماشها المرن والناعم، وتأتي بأحزمة قابلة للإزالة.