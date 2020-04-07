الامارات | انتشال جثة حفيدة كينيدي.. والبحث عن ابنها مستمر

شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة حفيدة كينيدي.. والبحث عن ابنها مستمر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة الموارد الطبيعية بولاية ماريلاند الأميركية انتشال جثة مايف كنيدي تاونسند، حفيدة السياسي الراحل روبرت إف. كينيدي، مساء أمس الاثنين. وقالت إن البحث عن ابنها الصغير لا يزال مستمراً.
وكانت تاونسند (40 عاماً) وابنها جيديون (ثمانية أعوام) قد فقدا يوم الجمعة الماضي بعد انجرافهما بزورق في خليج تشيسابيك.
ومايف تاونسند هي ابنة نائبة حاكم ولاية ماريلاند السابقة كاثلين كينيدي تاونسند وحفيدة روبرت إف. كينيدي الذي اغتيل خلال فترة سعيه لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 1968.
وتمكنت إحدى الوكالات التي كانت تتولى البحث عن المفقودين من تحديد موقع جثة تاونسند على عمق نحو 25 قدماً تحت الماء.
وقالت الشرطة إنها ستستأنف العملية اليوم بحثاً عن جيديون.
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