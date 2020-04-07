الامارات | مراهقة تهدّد بنقل عدوى كورونا للجميع.. والشرطة الأميركية: لم نجدها بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن مراهقة تهدّد بنقل عدوى كورونا للجميع.. والشرطة الأميركية: لم نجدها بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشرطة في إحدى مدن ولاية تكساس الأميركية أنها تبحث عن فتاة في الـ18 من العمر، تدّعي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتهدّد بنشر العدوى بين الجميع، كما ذكرت المراهقة في مقاطع نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحددت شرطة مدينة كارولتون في تكساس الفتاة التي شوهدت على وسائل التواصل وتدّعي أنها مصابة بـ«كوفيد-19»واسمها لورين مارادياغا، واتهمتها بالتهديد الإرهابي وفق قانون العقوبات بالولاية، كما كتبت الشرطة في حسابها على موقع «تويتر» أمس الاثنين، مضيفة: «ليس لدينا تأكيد على أن مارادياغا تمثل بالفعل تهديداً للصحة العامة. ومع ذلك، فإننا نتعامل مع حديثها على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جدّي»، مشيرة إلى أنها لم تجدها بعد الفتاة، ونشرت صورتين لها.

يذكر أن الفتاة نشرت أكثر من فيديو ، من بينها مقطع وهي تجري اختباراً لفيروس كورونا، وتأمرها الممرضة بانتظار نتيجة الفحص، بينما ظهرت في مقطع آخر وهي تسعل بشكل لافت، كما نقل موقع «الحرة». وقالت: «إذا أردتم أن تصابوا بفيروس كورونا وتموتوا، اتصلوا بي.. سأقابلكم وسأقصّر أعماركم».

