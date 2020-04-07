الامارات | "الصحة العالمية" مدعومة من ليدي غاغا: الكمامات لاتكفي ونرفض عنصرية "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" مدعومة من ليدي غاغا: الكمامات لاتكفي ونرفض عنصرية "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن استخدام الكمامات وحدها غير كاف للتغلب على تفشي وباء كوفيد-19 معتبرة انها تكون مفيدة في الأماكن التي يتعذر فيها غسل اليدين والتباعد الاجتماعي.

وقال تيدروس في مؤتمر صحافي عبر الفيديو في جنيف "أن الاستخدام الواسع للكمامات الطبية قد يفاقم النقص في معدات الوقاية الخاصة بالعاملين في قطاع الصحة".

وتابع انه خارج إطار الطواقم الصحية، فان الأقنعة الواقية الطبية يوصى بها للاشخاص الذين كانوا مرضى او الذين يهتمون بهم.

وندد تيدروس بالمقترحات "العنصرية" لبعض الباحثين بشأن استخدام إفريقيا كحقل اختبار للقاح محتمل ضد كوفيد-19 يتوقع أن التوصل إليه لا يزال يستغرق ما بين 12 و18 شهرا.

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وقد تسبب طبيبان فرنسيان بارزان بعاصفة من الانتقادات الاسبوع الماضي بعدما بحثا في حديث تلفزيوني فكرة اجراء اختبار على لقاح فيروس كورونا المستجد في افريقيا حيث لا توجد تجهيزات كافية في البنى التحتية لمواجهته.

وقال مدير عام المنظمة الذي شغل في الماضي منصب وزير الخارجية الإثيوبي إن "إفريقيا لا يمكن أن تكون ولن تكون حقل اختبار لأي لقاح"، منددا بالتصريحات التي اعتبرها من إرث "العقلية الاستعمارية".

وقال "كان سماع هذا النوع من التصريحات من علماء في القرن الـ21 أمرا مخزيا ومريعا. ندينها بأشد العبارات ونطمئنكم بأن ذلك لن يحدث".

وتعاونت منظمة الصحة العالمية مع المغنية الأميركية ليدي غاغا لاطلاق حفلة غنائية ضخمة للتوعية على مخاطر فيروس كورونا المستجد تحت عنوان "عالم واحد: معا في المنزل".والاداء المجاني على الانترنت سيكون هدفه "دعم افراد الطواقم الطبية على الخطوط الأمامية" في مكافحة كورونا المستجد.

ويرتقب أن يشارك في هذا الحفل غير المسبوق بشكله كل من اندريا بوتشيلي وكريس مارتن وديفيد بيكهام والتون جون وجون ليجيند وكيث اوربان ولانغ لانغ وبول ماكارتني وبريانكا شوبرا جوناس وشاه روح خان وستيفي وندر.وقالت ليدي غاغا التي شاركت في المؤتمر الصحافي "هذا الوباء العالمي كارثة".وأضافت "يجب أن نخبر قصة العاملين في الخطوط الأمامية في القطاع الصحي ونحتفي بهم وباعمالهم الخيرة".