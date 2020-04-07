"دعاء وتوعية ورقص".. يوميات زوجات اللاعبين خلال الحجر المنزلي

أنشطة متنوعة، لزوجات اللاعبين بالأهلي والزمالك، بالتزامن مع توقف النشاط الرياضي، وفرض حظر جزئي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

"هن" يرصد الأنشطة التي تمارسها زوجات لاعبي قطبي الكرة المصرية، عبر حساباتهن الرسمية على "إنستجرام"، خلال فترة الحظر المنزلي

حسناء الزمالك تنضم إلى "تيك توك"

على نغمات أغنية "بكلمك مش بترد"، شاركت دنيا الحلو، الشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، زوجة اللاعب محمد عنتر، بمقطع فيديو عبر "تيك توك" بصحبة شريك حياتها، وسط تفاعل واسع من متابعيها، لتستمر بعدها في تقديم مقاطع فيديو كوميدية مع أسرتها على ذلك التطبيق.

"ليث" يشغل زوجة حميد أحداد

تنشغل أميمة جبران، زوجة لاعب الزمالك والمنتخب المغربي، حميد أحداد، بالاعتناء بطفلها الأول "ليث"، مشاركة متابعيها بصوره له عقب إتمامه 30 يوما، وعقدها حفل لقدومه منذ أيام.

Advertisements

زوجة محمود علاء تحارب كورونا بالدعاء والإرشادات

عبر خاصية "أستوري" على "إنستجرام"، تشارك إيمان عادل، زوجة محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيها بنصائح طبية للتوعية ضد فيروس كورونا نقلا عن وزارة الصحة والسكان المصرية، ودعوات برفع البلاء، والقضاء على فيروس كورونا قبل شهر رمضان.

زوجة رمضان صبحي تشاك في تحدي الرقص

انضمت حبيبة إكرامي، شقيقة حارس الأهلي شريف إكرامي، إلى تحدي رقصة oh nana، عبر تطبيق"تيك توك"، والذي يعتمد على الاستعراض، من خلال التمايل والرقص والحركات التعبيرية بسيطة بالقدم، بصحبة زوجها لاعب الأهلي رمضان صبحي، داخل منزلهما.

زوجة وليد سليمان تقلل تفاعلها على "السوشيال ميديا"

منشورات معدودة شاركت بها ياسمين أمل، زوجة وليد سليمان لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، مقللة من تفاعلها على مواقع التواصل الاجتماعي، مكتفية بدعم "الحاوي" بتسجيلات إعجاب وتعليقات على منشوراته عبر "سوشيال ميديا".