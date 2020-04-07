لم تستطع أزمة فيروس كورونا المستجد أن تمنع زواج محمد وأميرة، الذي قُرر منذ شهرين أن يكون يوم أول أبريل، وبالفعل نظموا حفل الزفاف كاملا، ولكن بشكل إلكتروني، بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19).
محمد وأميرة، سردا، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائي "dmc"، أمس، تجربتهم الجديدة، موضحين أنهم استبدلوا الفقرات الإلكترونية بفقرات الفرح، وتطبيق "صراحة" بالدفتر الذي يترك فيه الزوار رسائل للعروسين.
وأثنت العروس أميرة على التجربة وأبدت سعادتها بها، وأنهم طلبوا من زملائهم وأصدقائهم المشاركة بواسطة فيديوهات عن أول مقابلة لهم وتقديم التهاني عبر هذه الفيديوهات.
وقالت أميرة أنها خرجت من بيت أبيها لمنزل العريس بدون زفة: "كان الموضوع جميل جدا ومختلف وتجربة جديدة ورجعنا للزمن القديم الراقي إن العروسة تطلع من بيت أبوها والعريس يروح ياخدها ويوديها بيته".
أما العريس محمد فأكد أن التجربة وفرت عليه الكثير من الأموال التي كان سينفقها في القاعة كتكلفة لحفل الزفاف.
كانت هذه تفاصيل خبر الزواج في زمن كورونا "أون لاين": فيديو للمعازيم وتطبيق للمباركة للعروسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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