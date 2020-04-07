لميس جابر: المرأة المصرية سطرت ملحمة تاريخية في مكافحة وباء الكوليرا

قالت الكاتبة الصحفية لميس جابر، عضو مجلس النواب، إن وباء الكوليرا الذي ضرب مصر عام 1947 أصاب 2200 قرية ومدينة بدأت بقرية القرين في الشرقية، ثم عمت المحافظة بأكملها واستمر التفشي حتى وصل إلى الدلتا ثم الوجه القبلي، كما أن وزارة الصحة سخرت كافة إمكانياتها لمنع انتشار الكوليرا إلى أماكن أكبر، موضحة أن المرأة المصرية في أزمة وباء الكوليرا سطرت ملحمة تاريخية عبر التطوع.

وأضافت "جابر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن السيدات تطوعن وقمن بحقن الآلاف المؤلفة من المواطنين بالمصل الذي كان متاح وقتها في ربوع الجمهورية، موضحة أن حقبة وباء كوليرا تشبه الوضع الراهن من حيث تضامن الجمعيات الأهلية، حيث كانت جمعية المبرة لمحمد علي رائدة وقتها وكانت هناك إعانات غذائية وملابس بجانب الأدوية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وعي المصريين في حقبة 1947 إبان وباء الكوليرا ارتفع جداً مما أدى إلى انحسار المرض في ثلاثة أشهر حيث بدأ في سبتمبر وانتهى في ديسمبر ووقتها الملك فاروق شكر الشعب المصري على وعيه والمجتمع المدني على دوره، مضيفة: "الناس ريحت شوية والوعي قل لازم ناخد بالنا في التباعد الاجتماعي زي ما حصل في وباء الكوليرا في عام 1947".