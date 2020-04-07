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طريقة عمل دونتس دجاج

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قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل دونتس الدجاج، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأكلات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة.

مقادير عمل دونتس الدجاج

صدور دجاج  

بصل أبيض   

مكعبات فصوص ثوم  

بهارات دجاج  

كزبرة  

بابريكا  

جوزة الطيب  

كمون  

بقدونس  

بطاطس مسلوقة مهروسة  

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بيضة  

ربع كوب بيضة  

زيت للقلي  

نصف كوب دقيق  

نصف كوب بقسماط 

طريقة عمل دونتس الدجاج

في الكبة تفرم صدور الدجاج مع البصل والثوم.

تضاف الكزبرة والبابريكا وجوزة الطيب ثم تضاف البهارات.

تفرم حتى تصبح مثل العجينة ثم تضاف عليها البطاطس المهروسة.

يضاف الدقيق والنشا وبعد أن يصبح مثل العجينة تفرد في صينية مربعة مبطنة بورق من الزبدة ثم تترك في الثلاجة حتى تتماسك ثم تغمس في الدقيق.

تقطع بقطاعة الدونتس ثم توضع تغمس في البيض ثم في البقسماط ثم تقلى في الزيت.

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