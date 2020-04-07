حكم قول الزوج لزوجته أنت محرمة علي لمدة شهر.. "الإفتاء" تجيب

ورد سؤالًا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة ما حكم زوج قال لزوجته: "أنتِ محرمة عليَّ لمدة شهر ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر. فهل يعتبر هذا ظهارًا أم ماذا؟ وما حكم الشرع في ذلك؟".

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 4837، قول الزوج لزوجته: أنتِ محرمة على لمدة شهر، فهذا القول كناية من كنايات الطلاق، وحيث إنه قد برَّ بيمينه ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر كما قرر بطلبه فلا يقع به طلاق، ولا يعتبر هذا اللفظ ظهارًا".

لأن الظهار ما صرح فيه بلفظ الظهر، ولم يشبهها بإحدى المحرمات كالأم والأخت.