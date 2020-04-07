ما أسباب الإمساك أثناء الحمل.. وكيف يمكن مواجهته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يعد الإمساك من المتاعب الصحية الشائعة أثناء الحمل. فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهته؟
للإجابة عن هذه الأسئلة أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء أن الإمساك أثناء الحمل ترجع أسبابه إلى التغيرات الهرمونية والفسيولوجية الطارئة على الجسم خلال هذه الفترة؛ حيث يؤدي ارتفاع مستوى هرمون البروجيستيرون في الدم إلى تعرض عضلات الأمعاء للشد.
وفي المرحلة المتقدمة من الحمل يزداد حجم المشيمة وتضغط على الأمعاء، ما يؤدي إلى الإمساك.
كما قد يرجع الإمساك أثناء الحمل إلى التوتر النفسي المصاحب لهذه المرحلة الهامة في الحياة.
ولمواجهة الإمساك تنصح الرابطة بتناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، مع الإكثار من شرب الماء بمعدل لا يقل عن لتر ونصف يوميا.
ومن المهم أيضا ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية لتنشيط حركة الأمعاء، بالإضافة إلى ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل لمحاربة التوتر النفسي.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الإمساك، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، خاصة إذا كان معدل التبرز أقل من 3 مرات أسبوعيا أو إذا كان البراز صلبا أو إذا كان التبرز مصحوبا بآلام شديدة أو في حال وجود دم بالبراز أو في حال الشعور بتقلصات في البطن بين مرات التبرز.
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