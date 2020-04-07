تعرفي على مخاطر جهاز التسمير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية من مخاطر جهاز التسمير المعروف باسم "السولاريوم" على الصحة والجمال.

وأوضحت البوابة أن جهاز التسمير يقوم بتوليد أشعة فوق بنفسجية ليمنح البشرة المظهر البرونزي الجذاب، غير أن هذه الأشعة ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

كما تتوغل الأشعة فوق البنفسجية في طبقات الجلد العميقة، ما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة للبشرة وفقدانها للمرونة وظهور التجاعيد والبقع بها.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية والجمالية الجسيمة، تنصح البوابة المرأة بالاستغناء عن السولاريوم والتمتع بدلا من ذلك بحمام شمسي طبيعي مع مراعاة استعمال كريم واق من الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) كاف لا يقل عن 30.