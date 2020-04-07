طريقة عمل بسكوت العشر دقايق

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منذ بدأ الحجر المنزلي، باتت ربات المنازل يشاركن بعضهن بوصفات عِدة للمخبوزات والحلوى السريعة، اللاتي يفضلن إعدادها بالمنزل، استغلالًا لأوقات فراغهن.
ومؤخرًا، باتت فطيرة العشر دقايق، هي أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربات المنازل، لسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها.
ويقدم "هن" لِك طريقة إعدادها.
مكونات فطيرة العشر دقايق
2 كوب دقيق
رشة ملح
رشة سكر
كوب ماء
زيت
خضروات
جبن موتزاريلا
طريقة عمل فطيرة العشر دقايق
في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع الملح والسكر والماء.
قومي بعجن الخليط جيدًا.
اتركي العجين 15 ساعة.
قومي بتقطيع العجين إلى كُرات ثم افرديها بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق.
قومي بحشو العجين بالخضروات والجبن، واغلقيها جيدًا.
ضعي زيت في طاسة غير قابلة للالتصاق، وأطهي الفطير على الجانبين، حتى ينضج.
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