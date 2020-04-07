دراسة: فيروس كورونا يمكن أن يعيش داخل الثلاجة

كشفت دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، أن الفيروسات التاجية قادرة على أن تبقى على قيد الحياة في درجات حرارة منخفضة جدا.

وأوضحت الدراسة أن الفيروسات التاجية، ومن بينها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قادرة على العيش في درجات حرارة تصل إلى خمسة درجات مئوية تقريبا، أو أقل وهي درجة الحرارة القريبة من بيئة الثلاجة، بحسب ما ذكره موقع "سبوتينك" الروسي، وأضاف أنه من غير المعلوم إن كان فيروس كورونا قادرا على النجاة في المُجمد "فريزر" أم لا.

ونصح عالم الفيروسات في سان فرانسيسكو، وارنر جرين، أنه من الضروري تطهير المنتجات قبل وضعها في الثلاجة أو المُجمد (فريزر).

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ونصح جرين: "عليك تحضير وعاء من المطهرات، ويفضل أن يكون ذلك بقاعدة كحولية، فالكحوليات والماء والصابون يذوبون غشاء الفيروس".

وأوضح عالم الفيروسات أن يمكن عمل المطهرات في المنزل من خلال إضافة ثلث كوب من الكلور إلى 4 لترات من الماء تقريبا، أو يمكنك مزج الصابون في الماء الدافئ، ثم نقع منشفة في المحلول وعصرها لمسح الأسطح وخزنات الثلاجة والبقالة.