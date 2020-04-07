ما هي أعراض حساسية حبوب اللقاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن حساسية حبوب اللقاح تعد من الأمراض الشائعة خلال فصل الربيع؛ حيث يعاني المرضى من استجابات تحسسية ناجمة عن فرط نشاط جهاز المناعة تجاه حبوب لقاح بعض النباتات مثل العشب والبندق والتفاح والبتولا والأمبروسيا.

وتتمثل أعراض حساسية حبوب اللقاح في سيلان/انسداد الأنف والعطس الشديد واحمرار العين وزيادة الإفرازات الدمعية وحكة الأنف، بالإضافة إلى التعب والإرهاق وضعف التركيز.

ويمكن التحقق من الإصابة بحساسية حبوب اللقاح من خلال إجراء اختبار حساسية. ويمكن تخفيف الأعراض بواسطة مضادات الهستامين، في حين يمكن علاج المشكلة من الأساس بواسطة العلاج المناعي؛ حيث يتم تعويد جهاز المناعة على مسببات الحساسية المعنية بجرعات متزايدة تدريجيا، غير أن هذا العلاج قد يستغرق 3 إلى 5 سنوات.