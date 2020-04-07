ما المدة التي يعيش فيها "كورونا" على الكمامات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يعيش على قناع الوجه لمدة تصل إلى أسبوع.

وقال الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة هونغ كونغ، ونشرت في مجلة "لانسيت" الطبية، إن مجموعة من الأبحاث، التي أجريت بشأن مدة عيش فيروس كورونا المستجد، وكيف يمكن أن ينتشر بين الناس، وفق ما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإن الدراسة وجدت أن "كوفيد-19 يمكن أن يستقر لمدة طويلة في بيئة مواتية، لكن القضاء عليه ممكن باستخدام الطرق المتعارف عليها".

وقال الباحثون في تقريرهم "على المناديل الورقة يبقى كورونا لمدة لا تتجاوز 3 ساعات. على الزجاج والأوراق النقدية يعيش لمدة 3 أيام. على الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك يبقى لمدة تتراوح بين أربعة وسبعة أيام".

وأضافوا "وجدنا أيضا أن مستوى معينا من الفيروس يبقى على الطبقة الخارجية لقناع الوجه بعد سبعة أيام".

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وتابعوا "لهذا السبب، لا يجب لمس الجزء الخارجي من الكمامة أثناء ارتدائها أو بعد نزعها".

وتشهد الكمامات الطبية إقبالا منقطع النظير، خلال الأيام الماضية، من مختلف دول العالم، فيما تختلف الآراء بشأنها حول من الأجدر بارتدائها ومتى وأين.

وفي الأسبوع الماضي، أوصت سلطات عدد من الدول بضرورة ارتداء الكمامات الطبية من طرف الجميع، وليس المرضى فقط، على اعتبار أن هناك احتمالا في انتقال العدوى عن طريق الجو.

أما منظمة الصحة العالمية فتقول إنها لا تزال تعتقد أن استخدام الكمامات الطبية لا بد أن يقتصر بشكل أساسي على العاملين في القطاع الطبي.

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