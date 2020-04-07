للرجال في الحظر.. طريقة عمل الشيش طاووق

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في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في البيوت طوال اليوم، يبحث العديد من الرجال، عن طرق سهلة لإعداد الطعام لأنفسهم، من بينها خطوات تحضير الشيش طاووق.
وفيما يلي شرح كيفية عمل الشيش طاووق، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "مطبخ أميرة" على قناة "سي بي سي سفرة".
مقادير الشيش طاووق
- بصل.
- دجاج مكعبات.
- فلفل ألوان مكعبات.
- ملح.
- فلفل.
- قرفة.
- زبادي.
- خل.
- كاتشب.
- زعتر طازج.
- حبهان.
- جنزبيل بودرة.
- صلصة طماطم.
- ثوم مفروم.
- طماطم شيري.
- أعواد خشب.
- زيت.
طريقة تحضير الشيش طاووق
- خلط الزبادي والكاتشب وصلصة وثوم وجنزبيل بودرة وفلفل أسود وقرفة وخل.
- وضع الخليط على قطع الدجاج، وتركها.
- وضع الفلفل الأخضر وطماطم في الأسياخ الخشبية، ثم تُضع الدجاج، مع تكرار العملية مرة أخرى مع كل الأسياخ، ثم شويها على "الجريل".
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