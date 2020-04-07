الامارات | نظام يترجم الأفكار إلى نص مباشرةً

شكرا لقرائتكم خبر عن نظام يترجم الأفكار إلى نص مباشرةً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنّع الباحثون نظاماً يترجم الإشارات الدماغية لصيغة نصيّة مباشرةً، ما يهيئ الطريق لنوع من «النطق الاصطناعي» يساعد في تحويل الأفكار إلى نص عن طريق الحاسوب.

وقال جوسيف ماكين، الباحث في جامعة كاليفورنيا، لـ«ذا غارديان»: «لم نصل إلى هناك بَعْدُ، لكن قد يكون هذا بداية للنطق الاصطناعي».

ووصف ماكين وشركاؤه النظام بورقةٍ بحثية في دورية نيتشر نيورساينس. وجنّد الباحثون مرضى الصرع، والذين زُرع في أدمغتهم إلكترودات، لمراقبة الموجات الدماغية.

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وطُلب من المشاركين قراءة النصوص بصوت عالٍ وجُمعت خلالها المعلومات العصبية، ثم استُخدمت قاعدة بيانات لتدريب خوارزمية تحليل الإشارات الدماغية حتى عند عدم قراءة المشاركين للجمل بصوت عالٍ.

لكن توجد نقطة ضعف لهذا النظام، فهو يعمل على الجمل التي تدرب عليها فقط، ومع هذا تبقى دقته ممتازة إذ تصل نسبة الخطأ فيه إلى 3% فقط.

ويأمل الباحثون أن يفيد النظام في تطوير أداة اتصال لمن فقدوا قدرتهم على الكتابة أو الكلام بسبب متلازمة المنحبس أو ما شابهها.

- النظام يفيد في تطوير أداة اتصال لمن فقدوا قدرتهم على الكتابة أو الكلام.