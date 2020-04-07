الامارات | «شراع» يدعم «المفكرون الصغار» بـ 100 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن «شراع» يدعم «المفكرون الصغار» بـ 100 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، عن تقديمه منحة مالية بقيمة 100 ألف دولار أميركي إلى شركة «المفكرون الصغار» عقب فوزها بالمرتبة الأولى في برنامج «بوابة الشارقة»، كما حصلت شركات «بوبو» و«ناراتيفا» و«المنتور.نت» على منحة بقيمة 20 ألف دولار لكل منها. وخصص شراع الدورة الأولى من برنامج «بوابة الشارقة» التي تم إطلاقها احتفاءً بنيل الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، للعاملين في قطاع النشر والمحتوى الرقمي، دعماً لتوجهات الإمارة في الاستثمار بصناعة المعرفة واحتضان جهودها المبتكرة والرائدة. ويعتبر برنامج «بوابة الشارقة» منصة عالمية انطلقت أواخر العام الماضي، وتعمل على ربط الشركات الناشئة في القطاع الرقمي بالجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في الشارقة ودولة الإمارات. وحظي رواد الأعمال المشاركون بفرصة الوصول إلى فريق خبراء «شراع» وشبكة من المرشدين العالميين، وكذلك دعم إطلاق الأعمال عبر إتاحة الوصول إلى مساحات عمل مشتركة معفاة من الإيجار، والإعفاء كذلك من رسوم الترخيص، والوصول إلى كوادر بشرية عالية الكفاءة.

سوق الكتاب

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس اللجنة الاستشارية للشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019: «يمثل دعم وتمكين شركات صناعة المعرفة، التي تقودها طاقات شابة، استثماراً في مستقبل سوق الكتاب العالمي بصورة عامة، فما تتطلع إليه وما تقدمه هذه الطاقات من خيارات مبتكرة ومستدامة على مستوى وسائل التعلم والقراءة والبحث، يدفع باتجاه تحقيق نقلة نوعية في قطاع الإنتاج الثقافي، ويدفع المؤسسات المعنية لتبني هذه المشاريع والمبادرات لتكون واحدة من محركات النهوض بالواقع الثقافي والمعرفي». وأضافت الشيخة بدور القاسمي: «وضعت لجنة الشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019 عدداً من المحاور لتحقيق أهداف وتطلعات الشارقة في عام اللقب، وكان أبرزها الوصول بالكتاب لمختلف فئات المجتمع، وتطوير صناعة النشر؛ وقادت في سبيل تحقيق ذلك سلسلة من الجهود والأنشطة والفعاليات الكبيرة، وهو ما نجح في استقطاب مختلف مؤسسات الإمارة للمبادرة والتعاون للوصول إلى هذه الأهداف التي نلمس أثرها اليوم عبر برنامج (شراع) بوابة الشارقة».

تحديات

وقالت المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) نجلاء المدفع: «يعتبر الوصول إلى الأسواق واحداً من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وتمثّل حل (شراع) لهذه المشكلة في برنامج (بوابة الشارقة) الذي يشكّل جسراً للعبـور إلى أسواق الشارقة ودولة الإمارات عموماً، ويحفّز نمو الشركات الناشئة القائمة على الابتكار، عدا عن دوره المهم في تحقيق رؤية الإمارة بأن تصبح وجهة عالمية للشركات عالية التأثير». وأضافت المدفع: «ركزت النسخة الأولى من البرنامج على الشركات الناشئة في قطاع الكتب والمحتوى الرقمي، وذلك احتفاءً باختيار الشارقة عاصمةً عالميةً للكتاب لعام 2019 من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وقد تلقينا أكثر من 250 طلب مشاركة في البرنامج من جميع أنحاء العالم».

مشاريع ومبادرات

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قال المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين راشد الكوس: «تضع جمعية الناشرين الإماراتيين ضمن أهدافها وتطلعاتها النهوض بواقع النشر الإماراتي، وتعزيز تجارب رواده من ناشرين وصناع معرفة وكتاب، وتتجسد مهامنا للوصول إلى هذه التطلعات في جملة من المشاريع والمبادرات والمشاركات العربية والدولية، لهذا نفتح من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع (شراع) باباً واسعاً لدخول شركات مبتكرة ومجددة في صناعة المحتوى المعرفي، وندعم حضورها في سوق النشر الإماراتي، لتكون شريكاً ومساهماً في توسيع آفاقه ورفع مستوى التنافسية بين رواده».

فرص نمو

قال مدير مدينة الشارقة للنشر - المنطقة الحرة، سالم عمر سالم: «يمثل رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المعنية بقطاع النشر المحرك الأساسي لسوق الكتاب، وهذا ما يجعلنا في مدينة الشارقة للنشر - المنطقة الحرة، ملتزمون تجاههم بكل ما يخدم أعمالهم، ويوفر لهم فرص النمو والتطور، انطلاقاً من رؤية شاملة نعمل فيها بتوجهات واحدة مع عدد من المؤسسات الثقافية في الإمارة للنهوض بقطاع النشر، وتقديم تجارب ناجحة في صناعة المعرفة ودعم محركاتها الإلكترونية والمبتكرة، لتكون قادرة على المنافسة عالمياً».

لجنة العاصمة العالمية للكتاب وضعت محاور أبرزها الوصول بالكتاب إلى فئات المجتمع.

«بوابة الشارقة» تعمل على ربط الشركات الناشئة في القطاع الرقمي بالجهات المعنية.

250

طلباً من جميع أنحاء العالم.