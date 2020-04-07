الامارات | ريس ويذرسبون: أصبحتُ أفضل بعد الإنجاب

شكرا لقرائتكم خبر عن ريس ويذرسبون: أصبحتُ أفضل بعد الإنجاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الممثلة الأميركية ريس ويذرسبون، (43 عاماً)، إن شخصيتها أصبحت أفضل بعد إنجابها أبناءها.

يُشار إلى أن ريس لديها ابنة تُدعى إيفا (20 عاماً)، وابن يُدعى ديكون (16 عاماً)، من زوجها السابق الممثل رايان فيليبي، وتينيسي (سبعة أعوام)، من زوجها الحالي جيم توث.

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ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن ريس القول إنها عندما أنجبت ابنتها أصبحت تختار أدوارها وهي تفكر فيها، مضيفة «أصبحتُ أريد أن أعزز الدورالنسائي الإيجابي».

وقالت «عندما أنجبت ابنتي، وكنت أبلغ من العمر 22 عاماً، تغيرت نظرتي إلى العالم». وأضافت «لقد تغيرت وأصبحت أفضل». وأوضحت «الآن من المهم بالنسبة لي أن أرى كيف يتم النظر إلى النساء، وكيف تتم كتابة أدوار لهن».