الامارات | ساعي بريد بريطاني يتحدّى «كورونا» بطرق مبتكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ساعي بريد بريطاني يتحدّى «كورونا» بطرق مبتكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر ساعي البريد البريطاني جلين والتون، طريقة للتسرية عن السكان القابعين في بيوتهم التزاماً بإجراءات العزل العام المفروضة، لكبح تفشي وباء كورونا.

ويسلّم والتون الخطابات والطرود وهو يرتدي في كل مرة ملابس غريبة، ليبدو في هيئة لص أو سارق أو مصارع أو أميرة، أو حتى شخصية بيكاتشو في لعبة البوكيمون، لتخفيف آثار العزلة عن السكان في بيوتهم.

وقال والتون لـ«رويترز»: «لم أعد أتحمل روح التشاؤم وغياب الابتسامة عن وجوه الناس». وأضاف «لهذا أردت أن أغيّر ذلك بأن أرتدي الملابس التنكرية في العمل. الناس والأطفال ينتظرونني ويصفقون ويهللون ويكتبون لافتات من أجلي». وبالإضافة إلى التسلية يجمع والتون تبرعات من خلال الملابس الغريبة التي يرتديها.