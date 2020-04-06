ليلى علوي تنعى وفاة طليقها منصور الجمال: ربنا ينور قبره

نعت الفنانة ليلى علوي، رجل الأعمال الراحل منصور الجمال، زوجها السابق، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "ليلى" عبر "إنستجرام": "إنا لله وإنا اليه راجعون، ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الإعمال دكتور منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته، ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان".

وكان رجل الأعمال الراحل منصور الجمال، متزوج من الفنانة ليلى علوي وجرى زواجهما في العام 2007، وعلى مدار 8 سنوات كانت حياتهما الزوجية متميزة بالاستقرار والهدوء حتى وقع الانفصال في العام 2015، دون الكشف عن أسبابه.

وتوفي الجمال قبل ساعات، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكره الكاتب الصحفي محمد صلاح: "أسف مضطر للإعلان عن وفاة صديقي العزيز والدبلوماسي الراقي ورجل الأعمال الوطني منصور الجمال متأثرا بإصابته بفيروس كورونا".