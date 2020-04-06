رامي إمام يحتفل بعيد ميلاد والدته عبر "إنستجرام": أحلى مفاجأة

شارك المخرج رامي إمام، جمهوره ومتابعيه عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة من احتفاله بعيد ميلاد والدته.

وشارك إمام مجموعة من الصور لوالدته نسقتها واحدة من متابعيها وأرسلتها له ليعيد هو نشر تلك الصور مرة أخرة قائلا، "هو الحقيقة أنا مش عارف هو انتي عرفتي إزاي أن انهارده عيد ميلاد أمي".

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وأكمل، "لكن حقيقي دي أحلى مفاجأة لي انهارده، تسلم ايدك".

ويشارك رامي إمام في مسلسل "فلانتينو" المقرر عرضه رمضان المقبل.