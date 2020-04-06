شارك المخرج رامي إمام، جمهوره ومتابعيه عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة من احتفاله بعيد ميلاد والدته.
وشارك إمام مجموعة من الصور لوالدته نسقتها واحدة من متابعيها وأرسلتها له ليعيد هو نشر تلك الصور مرة أخرة قائلا، "هو الحقيقة أنا مش عارف هو انتي عرفتي إزاي أن انهارده عيد ميلاد أمي".
وأكمل، "لكن حقيقي دي أحلى مفاجأة لي انهارده، تسلم ايدك".
ويشارك رامي إمام في مسلسل "فلانتينو" المقرر عرضه رمضان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي إمام يحتفل بعيد ميلاد والدته عبر "إنستجرام": أحلى مفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.