نسرين طافش تقلد رضوى الشربيني على تيك توك: إوعي ترجعي للإكس

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، بفيديو جديد لها على تطبيق "TIK TOK" لكنها ظهرت هذه المرة وهي تقلد الإعلامية رضوى الشربيني.

وخلال مقطع الفيديو الذي نشرته "نسرين" عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت وهي تقلد الإعلامية رضوى الشربيني، في نصائحها للفتيات بعدم العودة إلى الأشخاص المرتبطين بيهم في السابق: "إوعي الكورونا تخليكي تشيلي البلوك أو ترجعي للإكس بتاعك اللي كان مطلع عينك.. عشان يا حبيبتي الكورونا يوم أو اتنين تلاتة أربعة أو شهرين تلاتة سنة وإن شاء الله ماشية".

وكان ذلك المقطع من إحدى حلقات الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "CBC سفرة".

وتفاعل الكثير من متابعي الفنانة السورية، على مقطع الفيديو معلقين: "أحلى شيء في الدنيا"، "بحبك أوي"، "كورونا تمشي وإحنا مش هنمشي".