كيف تُطهر اللبن من الفيروسات وتستفيد من فوائده؟.. إليك طرق غليه الصحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

الحليب من المشروبات التي لا غني عنها؛ إذ يمد الجسم بالطاقة والحيوية، ولكن كثيرين قد لا يلقون بالًا عند تسخينه بالطريقة الصحيحة لقتل البكتيريا أو الفيروسات.

وتنتقل الفيروسات من خلال الألبان، إذا كان البائع مصابا بالمرض ويده لمس اللبن أثناء تعبئته، أو عبوات بها آثار الفيروس؛ فبسهولة ينقله للمواطنين عن طريق لمس اللبن ووضع الأيدي على الأعين أو الأنف.

لذا قدمت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، على الجروب التوعوي "جت في اللقمة"، وموقع"wikihow "الطريقة الصحيحة لغلي الألبان لقتل الميكروبات أو الفيروسات:

- يجب أولا غسل الوعاء أو اللبانة جيدا، وتخصيص وعاء أكبر من مقدار اللبن، لأنه يزداد عند الغليان.

- يجب غلي اللبن في أواني الاستانلس على نار متوسطة، بحيث لا يتجاوز النار قطر القاعدة الحرارية الموجودة في الإناء.

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- الحرص على وضع اللبن في اللبانة، ثم ضعيه في صينية بها قليل من الماء وضعيه على نار متوسطة.

- وبعد ذلك، يتم غلى اللبن في الماء مع الحرص مع التقليب جيدا برفق حتى الغليان، تجنبًا لاحتراق بروتينات اللبن التي تلتصق بقاع اللبانة وتقلل من القيمة الغذائية للبن.

- يجب عليك تبريد اللبن مباشرة عن طريق سكبه في الكوب، ثم ضعيه في إناء به ماء بارد، بهدف إحداث صدمة حرارية، مثل عملية البسترة، وذلك لقتل الميكروبات والفيروسات التي يمكن أن تو جد به.

- الانتباه إلى عدم غلي الألبان المعلبة، لأنها لا تحتاج إلى غليان، يمكنك تدفئتها فقط عند الحاجة.

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- تجنب غلي الحليب مرة واحدة فقط، لأنه يحتاج إلى مرتين أو ثلاثة؛ للقضاء على جميع البكتيريا والجراثيم العالقة به.

- يفضل أن تصل مدة غلي اللبن إلى خمس دقائق في المرة، حتى لا يفقد اللبن عناصره الغذائية.

- يجب تقليب اللبن برفق باستخدام ملعقة خشبية، أو ملعقة غير قابلة للحرارة.

- ينصح بعدم استخدام الميكروويف في غلي اللبن، لأن درجة الحرارة المرتفعة تعمل على تكسير البروتينات الموجودة فيه، وهذا يخلق مشكلة كبيرة، لأن البروتينات تعمل على تعزيز المناعة.

نصائح يجب اتباعها عند الشراء:

- تجنب الشراء من الباعة الجائلين، لأنه يكون أكثر عرضة لانتشار البكتريا والفيروسات به.

- الحرص على غلي اللبن مباشرة بعد شرائه، للتخلص من السموم والبكتريا التي يمكن أن توجد به.

- تجنب تخزينه في باب الثلاجة، حتى لا يفسد نتيجة الغلق والفتح.

- يجب وضعه في وعاء أو زجاجة محكمة الإغلاق، لتجنب امتصاص نكهات المنتجات الأخرى المخزنة في الثلاجة.

- التأكد من حفظه في الثلاجة عند البائع، وعدم تركه فترة كبيرة في درجة حرارة مرتفعة.

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