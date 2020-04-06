كأن شيئا لم يكن.. أسواق الصين "بؤرة كورونا وسارس وهانتا" تفتح مجددا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

قبل 3 أشهر، شهد العالم وباءً جديدًا خرج من مدينة ووهان الصينية في أحد الأسواق التي تبيع المأكولات البحرية والبحرية جنبًا إلى جنب، وتسبب في قتل عشرت الآلاف، وإصابة نحو 1.3 مليون شخص حول العالم، فضلا عن غلق الدول حدودها وتوقف حركة الطيران وكساد تجاري وخسارات متلاحقة لكثير من الشركات العالمية.

وسط هذه الأزمة العالمية، وبعد اتهامات للصين بأن سوق ووهان كان المصدر الرئيسي لفيروس كورونا "كوفيد 19"، بعد انتقاله من الخفافيش إلى البشر، عادت الحياة إلى طبيعتها في الصين حيث أُعيد فتح الأسواق، والخفافيش على رأس المبيعات، بحسب موقع "دويتشه فيللة" الألماني.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الأسواق عادت للعمل بنفس الطريقة السابقة دون اتخاذ أية معايير للسلامة، مؤكدة أن السلطات الصينية بدأت تتعامل مع فيروس كورونا باعتباره "أزمة أجنبية" لا تتعلق بها، بعد تراجع أعداد المصابين في البلاد.

يستعرض لكم "الخليج 365"، عددا من الأطعمة الصينية الغريبة التي قيل إنها تتسبب في نشر الأوبئة والأمراض:

لحم الكلاب

يعتبر لحم الكلاب من الأطعمة الشائعة في الصين، حيث تطبخ حية سواء في الزيت أو في الشواية.

وأوضحت مؤسسة "oipa" المختصة بالبيئة والحيوان، أن التقارير الأولية تشير إلى أن تناول لحوم الكلاب قد يتسبب في الإصابة بداء الكلب، وأخطار أخرى على الصحة.

وتحتل الصين المركز الثاني عالميًا في معدل الوفيات بداء الكلب، وتعتبر مقاطعة قوانجشي وحدها مسئولة عن حوالي 15٪ من الوفيات بداء الكلب في الصين.

وأضافت المؤسسة، أن لحوم الكلاب تسبب سرطانات الكبد والمعدة والرئة، وكانت مقاطعة قوانجشي أيضًا صاحبة أعلى معدلات للإصابة بنسبة 29% و 47% من السكان.

لحم الخفاش

يؤكد العلماء أن الخفاش يعتبر مصدر العديد من الفيروسات التي تصيب الإنسان مثل الإيبولا، والسعار، وفيروسات الرشح والإسهال، وفيروس السارس، حسب "دويتشه فيلله".

وأوضح الموقع الألماني، أن الفيروسات تنتقل من الخفاش إلى الإنسان من خلال فضلاتها، أو تناول لحومها، أو تناول الحيوانات التي تتغذى على الخفاش مثل النمس.

ويرى الباحثون أن فيروس سارس انتقل إلى البشر في آسيا عام 2003 بهذه الطريقة.

الثعابين

في ديسمبر 2002 ظهرت أول حالة مصابة بمرض سارس، لسيدة صينية بائعة بائعًا للأفاعي والطيور، في سوق دونجيوان للحيوانات، وهو مكان مليء بالجراثيم، في مئات الأكشاك الضيقة الملوثة بروث ودماء الحيوانات.

وانتقل سارس من سوق المأكولات إلى البشر وتسبب في وفاة حوالي 800 شخص في 2003

الفئران

مؤخرًا انتشر فيديو لشخص صيني يتناول فأرا حيا، على الرغم من خطورة الفئران وما تسببه من أمراض، منها فيروس هانتا الذي يصيب حوالي 30 ألف حالة سنويًا، بسبب التعرض لبراز أو لعاب الفئران، وتسبب ايضا التهاب الغدد الليمفاوية، والطاعون، وأمراض الرئة وغيرها.