للماميز في الحظر.. طريقة عمل مارشميلو في المنزل

في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في المنزل طوال اليوم، تبحث العديد من ربات البيوت عن طرق إعداد حلوى ذات مذاق مميز، من بينها مارشميلو الموز.

قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة تحضير مارشميلو الموز، خلال برنامجها "زي السكر"، المذاع على قناة "سي بي سي سفرة"

مقادير مارشميلو الموز

- بيوريه

- موز

- نصف ملعقة صغيرة من البهارات

- نصف ملعقة صغيرة جنزبيل بودرة

- قرفة

- الجيلاتين بودرة

- 4 أكواب سكر

- جوز الطيب

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- القرنفل المطحون

- 3 بياض بيض

- ماء

طريقة تحضير مارشميلو الموز

1- وضع السكر والماء على النار، ويخفق مع بياض البيض حتى يصبح أبيض وهشا.

2- وضع الموز مع البهارات والجنزبيل وجوز الطيب والقرنفل المطحون، في وعاء على النار، ثم يضاف الجيلاتين المذاب في الماء ويقلب الخليط.

3- إضافة مزيج الموز الى بياض البيض بالتدريج مع الخفق المستمر لمدة 10 دقائق حتى تبرد حرارته.

4- تجهيز صينية بورق زبدة وترش بخليط النشا والسكر البودرة ويوضع فوقها قالب بدون قاعدة ويصب المارشميلو.

5- رش خليط النشا والسكر مجددا ويدخل الثلاجة لمدة 6 ساعات حتى يتماسك ويقطع.