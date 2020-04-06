"زوجي احتضنني".. هل ماء الشهوة يبطل الصيام؟

أيام ونستقبل شهر رمضان المُبارك، الذي يسبقه العديد من الأسئلة حول فتاوى الصيام، وأمور الطهارة، وما يتعلق بالوضوء، وأحكام الصيام وبطلانه.

وتعد العلاقة الزوجية واحدة من أكثر الأمور التي يبحث أطرافها عن أحكام الصيام وبطلانه خلال أيام رمضان المباركة.

ومن جانبها، أرسلت إحدى السيدات سؤالًا جاء فيه: "احتضنني زوجي وقبلني في نهار رمضان قبل خروجه من البيت، وعندما خرج أخذت أستعد للصلاة، فوجدت بعض الماء في ملابسي، فهل أكون قد أفطرت هذا اليوم أم لا؟".

ومن ناحيتها، أوضحت "الإفتاء" من خلال موقعها الإليكتروني قائلة: "إذا كان ما وجدتيه ماء رقيقًا أصفر اللون، وأحسستي بقوة الشهوة ، فهو منيٌّ، وفي هذه الحالة يُبطل الصوم، وعليكِ قضاء اليوم فيما بعد، وأما إذا كان الماء أبيضَ رقيقًا فهو مذي، وفي هذه الحالة لا يبطل صومها على رأي بعض الفقهاء".