تنبأت بظهور أمراض في 2020.. عبير فؤاد تكشف موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، إن أزمة فيروس كورونا قد تنتهي في دول قبل دول أخرى، بسبب ارتباط كل دولة ببرج مُحدد، وفقًا لقوانين علم الفلك والأبراج، مؤكدة أنه عقب انتهاء أزمة المرض من المُحتمل أن تليها أزمات اقتصادية.

وعن انتهاء أزمة فيروس كورونا في مصر، أكدت "فؤاد" خلال حديثها لـ"هُن" أنه وفقًا لبرج "مصر" فإن كورنا قد تنتهي في أواخر شهر يونيو المقبل، أو بداية أغسطس، قائلة: "يوم 28 يونيو المقبل، المعاكسات مع مصر هتقل وتنحدر ".

وأضافت: "برغم كل اللي بيحصل، هيكون في بداية جديدة لمصر، وإيجابيات متوالية".

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واختتمت خبيرة الأبراج: "أمريكا الأسوأ حظًا مع انتهاء المرض، ومش هيخلص قبل نهاية 2020".

عبير فؤاد تتنبأ بظهور أمراض وأزمات من قبل

وكانت "فؤاد" تنبأت من قبل بظهور أمراض، خلال 2020، وذلك خلال مقطع فيديو لها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بتاريخ 24 ديسمبر 2019، حيث تنبأت بظهور أزمات في العالم خلال عام 202، قائلة: "السنة دي هتظهر أمراض وأوبئة، وأزمات اقتصادية".