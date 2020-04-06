"المرأة العربية" تحذر من تفاقم أزمة اللاجئين: أغلبهم نساء وأطفال

أشادت منظمة المرأة العربية، بمبادرة مملكة البحرين الهادفة إلى دعم إرساء السلام العالمي وتعزيز التعاون الدولي.
وأشارت "المرأة العربية"، في بيان لها، إلى أن الضمير العالمي بحاجة إلى النظر للأوضاع المأساوية التي يعيشها الملايين من اللاجئين والنازحين قسرا في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة بالمنطقة العربية، وأغلبهم من النساء والأطفال، والذين تتفاقم أزمتهم في الوقت الراهن بفعل جائحة فيروس كورونا.
وتابع البيان: "تهيب المنظمة بالمجتمع الدولي أن يتكاتف من أجل مد يد العون لهؤلاء الضحايا، لدعمهم خلال هذه الأزمة الخانقة، وتؤكد ضرورة إطلاق جهود حثيثة من أجل إحلال السلام الكامل في المنطقة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بما فيها جميع المواد اللازمة لمكافحة وباء كورونا".
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