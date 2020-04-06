مع اقتراب ليلة نصف الشهر.. ما هي الأعمال المستحبة خلال شعبان؟

مع اقتراب ليلة النصف من شعبان، تتجدد تساؤلات الأسر المسلمة حول السنن المستحبة في ذلك التوقيت، وفضل الشهر الكريم.
وقال يسري عزام، الأزهري والإمام بوزارة الأوقاف، لـ"هن"، إن أفضل العبادات في شعبان هي الإكثار من الصيام التطوعي، لأن الأعمال ترفع إلى الله في ذلك الشهر المليء بالنفحات والروحانيات.
وتابع "عزام"، أنه يفضل كثرة الصلاة على النبي، لأن آية الصلاة نزلت على الرسول الكريم، في شهر شعبان.
"الإفتاء" تعلن موعد ليلة النصف من شعبان
يشار إلى أن الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على فيس بوك، أعلنت أن النصف من شعبان سيوافق يوم الأربعاء 8-4-2020.
ولفتت الإفتاء، إلى أن ليلة النصف من شعبان ستبدأ مع مغرب يوم الثلاثاء 14 شعبان الموافق 7-4-2020، وتنتهي مع فجر الأربعاء 15 شعبان الموافق 8-4-2020.
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