مجوهرات "كارتييه" الخيار المفضل لدى أشهر نجمات هوليوود.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في صناعة المجوهرات الفاخرة، تعد العلامة الفرنسية كارتييه من العلامات الأيقونية حيث تتمتع بإرث وتاريخ عريق، فقد تم تأسيسها منذ 173 عامًا وبالتحديد سنة 1847 في باريس، وتُعرف العلامة التجارية بقطعها المميزة مثل أساور الحب وساعاتها المعقدة مثل ساعة "Panthère de Cartier "، وهي مرادفة للحرفية والتصميم الخالد.

ووصف بيير رينيرو، المدير الصّوري والمسؤول عن الأساليب والتراث في دار كارتييه، العلامة الفاخرة قائلا: "إن اختيار كارتييه هو بالفعل ضمان للأسلوب والحرفية العالية، فبغض النظر عن المجموعة، كل قطعة فنية من كارتييه مصنوعة بإتقان وخبرة لتقف أمام اختبار الزمن، وتحمل الطابع الأصلي لأسلوب كارتييه"، بعد كل شيء، هذه القطع عبارة عن استثمارات من المفترض أن يتم ارتداؤها لسنوات، ولعقود، ليرثها الأبناء والأحفاد فيما بعد.

هذه التفاصيل هي التي تجعل تصاميم كارتييه مميزة، وهو الأمر الذي تتفق عليه أبرز نجمات الصف الأول في هوليوود، وبعيدا عن ارتداء تصاميم العلامة الفرنسية على السجادة الحمراء، اقتحمت مجوهرات كارتييه أيضا حياتهن اليومية، لتصبح حزءا من خزائن مجوهراتهن الشخصية، فيما يلي نستعرض لك بعض القطع التي ترتديها النجمات باستمرار:

سيينا ميلر

في حين أنه تم تصميم ساعة "Panthère de Cartier" بالفعل في الثمانينيات، إلا أنها لا تزال صامدة أمام اختبار الزمن وتبدو حديثة اليوم كما كانت قبل 30 عامًا، ويبلغ سعرها 19800 دولار.

كيت ميدلتون

تم رصد كيت ميدلتون وهي ترتدي ساعة "Callon Bleu" من كارتييه، وهي ساعة من الفولاذ لكلا الجنسين مصممة بأرقام رومانية وبقرص دائري، ويبلغ سعرها 4600 دولار.

دوا ليبا

بالإضافة إلى سيينا ميلر، تملك نجمة البوب دوا ليبا هي الأخرى ساعة Panthère de Cartier الذهبية الشهيرة حيث ترتديها بشكل منتظم.

أنجلينا جولي

تتضمن خزانة مجوهرات أنجلينا جولي أقراط "Juste un Clou" من فترة السبعينات والتي يبلغ سعرها 2620 دولارا، إلى جانب خاتم "Cactus" الذي يبلغ سعره 5700 دولار.

روزي هنتنغتون وايتلي

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أصبح سوار Love أحد أكثر تصميمات كارتييه رواجًا، ويأتي في مجموعة من الأساليب من الذهب الأصفر إلى الذهب الأبيض وإصدارات من الألماس، ويبلغ سعر السوار الذهبي الأصفر 6300 دولار.

ميندي كالينغ

تتضمن مجموعة "Love" أيضا خاتما مرصعا بـ 66 ماسة لامعة والذي تملكه النجمة ميندي كالينغ ويبلغ سعره 10900 دولار.

آن هاثاوي

آن هاثاواي هي مشهورة أخرى بعشقها لساعة Panthère de Cartier، هنا نسقتها مع خاتم الصبار المرصع بالألماس والذي يبلغ سعره 3500 دولار.

سيلين ديون

نظرا لأسلوب الفريد من نوعها، تميل سيلين ديون إلى الإكسسوارات المميزة، لذلك فهي تملك هذا الخاتم الرائع على شكل نمر مع تفاصيل مثل العيون الخضراء المصنوعة من الزبرجد، والذي يبلغ سعره 25300 دولار.

ساندرا بولوك

بصرف النظر عن المجوهرات التقليدية، تصمم كارتييه أيضًا إكسسوارات مثل هذه النظارات الشمسية الذهبية، والتي تأتي مزينة برمز النمر الأيقوني لكارتييه، ويبلغ سعرها 945 دولارا.