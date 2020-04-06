"الصحة العالمية": كورونا ينتقل إليك إذا وقفت في حيز متر من شخص مصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي:

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا "كوفيد 19" لا ينتقل عبر الهواء.

وكان بحث جديد أجرته جامعة نبراسكا، بالتعاون مع الدكتور هارفي فاينبرج رئيس لجنة بالأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية، كشف قدرة الفيروس على الانتقال من خلال الهواء عن طريق التحدث أو بمجرد النفس، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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وأوضحت "الصحة العالمية" عبر منشور لها على "فيسبوك"، أنه يُمكن أن يُصاب الشخص بالمرض إذا تواجد في حيز 1 متر من الشخص المصاب بـ"كوفيد 19"، أو قام بملامسة سطح ملوث ولمس العين أو الأنف أو الفم قبل غسل يديه.

وللحماية من العدوى، أوصت بأن تبقى على مسافة 1 متر على الأقل من الآخرين وتطهير الأسطح المستخدمة باستمرار، واحرص على تنظيف يديك بعناية وتجنب لمس العين والفم والأنف.

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وعن احتمالات الإصابة بالفيروس، ذكرت المنظمة أن الأمر يتوقف الخطر على المكان الذي تتواجد فيه، وبشكل أكثر تحديدًا، ما إذا كانت عدوى كوفيد-19 تتفشى في هذا المكان.

وبالنسبة لمعظم الناس في معظم الأماكن، فإنه ما يزال خطر الإصابة بعدوى مرض كوفيد-19 ضعيفا، ومع ذلك، هناك بعض الأماكن في العالم (مدن أو مناطق) التي ينتشر فيها المرض حاليا، ويكون خطر الإصابة بعدوى مرض كوفيد-19 أعلى لدى الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق أو يزورونها.

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وقال المنظمة إن الحكومات والسلطات الصحية تتخذ إجراءات صارمة كلما كُشف عن حالة إصابة جديدة، لذا، تأكّد من التزامك بأي قيود تُفرض محليا على السفر أو التنقل أو التجمعات الكبيرة. فالتعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الأمراض من شأنه أن يحدّ من خطر الإصابة بالمرض وانتشاره.

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