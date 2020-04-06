"بلاش أكل من بره".. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، مجموعة من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة.

واليوم مع أكلة تتميز بشعبية كبيرة وسميت على اسم أول من ابتكرها وهو جزار كان يدعى "حوواوشي" وله عدة طرق أشهرها الحواوشي الإسكندراني

نستعرض لكم الحواوشي على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

أولا العجينة:

المقادير:-

- كيلو دقيق

- كوبين من الماء

- كوب زبادي 200 جرام

- ملعقة ونص من السكر

- ملعقة ونص من الخميرة

الطريقة:

- أولاً نضيف السكر إلى الخميرة

- نحضر الدقيق ونضيف إليه كوباً من الزبادي ورشة ملح وربع كوب من الزيت، ونستمر في التقليب ونضيف الماء الدافئ للعجين تدريجياً.

- نقوم بالعجن والإستمرار فيه إلى أن تصبح العجينة متماسكة ثم نتركها فترة لتتخمر.

- بعد أن تخمر العجينة نقطعها دوائر ونقوم بفرد كل قطعة لتصبح في حجم رغيف العيش البلدي.

طريقة عمل اللحمة الحواوشي:

- المقادير:

- كيلو لحم مفروم مخلوط بالدهن

- كيلو بصل مفروم

- ملح

- فلفل أسود

- قليل من السكر

- بهارات حواوشي من العطار

- رشه جوز الطيب

- فلفل أخضر حار

- الطريقة:

- نحضر كيلو من اللحم المفروم مضاف إليه دهن ثم نضيف إليه البهارات والملح والفلفل ونقلبهم جيداً ونضيف البصل المفروم للخليط.

- نضع اللحم المفروم المتبل في المنتصف بين قطعتين من العجين المفرود ونضغط على أطراف العجينة لنغلق الرغيف.

- ندهن سطح العجينة برشة نسكافية وسكر ومعلقة لبن بودرة و5 معالق ماء وحبة البركة وسمسم لتعطيها نكهة ولمعان.

- نضبط درجة حرارة الفرن على 180 ونتركها لمدة ربع ساعة بداخل صنية من الألمونيوم وتشغل الشواية على نار هادئة.