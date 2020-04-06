زيادة الوزن قد ترجع إلى نقص هذا الفيتامين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن زيادة الوزن قد ترجع إلى نقص فيتامين "د" في الجسم؛ حيث يتسبب نقصه في إبطاء عملية حرق الدهون ومن ثم تخزين الدهون في الجسم من ناحية، كما أن نقصه يعزز من نوبات الجوع الشديد من ناحية أخرى.
ويمكن إمداد الجسم بفيتامين "د" من خلال التعرض لأشعة الشمس، وكذلك من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل البطاطا الحلوة والشوفان والكبد والمحار والبيض والحليب والأسماك الغنية بالدهون كالتونة والسلمون والماكريل.
ويتمتع فيتامين "د" بفوائد صحية أخرى؛ حيث إنه مهم لصحة العظام ويعمل على تقوية جهاز المناعة ويتمتع بتأثير إيجابي على ضغط الدم ومستوى السكر بالدم، فضلا عن أنه يقي من الاكتئاب
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