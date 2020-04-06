لماذا يجب تناول 10 مللي جرام من الزنك يوميا للرجل و7 للمرأة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال إن الزنك يتمتع بفوائد صحية جمة؛ حيث إنه يعمل على تقوية جهاز المناعة من خلال الاشتراك في عمليات بناء وتنشيط الخلايا المناعية، ومن ثم محاربة الفيروسات والجراثيم.

ويمكن الاستدلال على نقص الزنك في الجسم من خلال كثرة الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى جفاف البشرة وظهور قشور بها وتساقط الشعر وتقصف الأظافر، فضلا عن الشعور بالتعب والإرهاق وبطء تماثل الجروح للشفاء.

ويحتاج الرجل إلى نحو 10 مللي جرام من الزنك يوميا، في حين تحتاج المرأة إلى نحو 7 مللي جرام، وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالزنك في الأغذية الحيوانية كاللحوم والجبن والحليب والبيض، والأغذية النباتية مثل الكاجو وجنين القمح.

وفي حالة النقص الشديد يمكن تناول مكملات الزنك تحت إشراف الطبيب.