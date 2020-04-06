بسبب ميرنا المهندس.. ريم البارودي ترد على ريهام سعيد: "هدخلك مستشفى المجانين"

ردت الفنانة ريم البارودي، على اتهامات الإعلامية ريهام سعيد، لها، بعدما ذكرت الأخيرة في مقطع فيديو أن الراحلة ميرنا المهندس، توفت وهي على خلاف مع "ريم".

وكتبت "البارودي" عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كفاية كدب وحقد ونفاق، ممثلة فاشلة لا تصلح أبدًا، والفن عمره ما رحب بيها".

وتابعت:"إيه الكدب ده!، ميرنا؟ قطع لسانك يا مكروهة، اتعالجي بقى".

وتابعت: "أنا لو عملت لايف هخليكي تدخلي مستشفى المجانين، فبلاش أنا، يا بخت من قدر وعفى".

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ريهام سعيد: ميرنا المهندس ماتت زعلانة من ريم

وخلال مقطع فيديو نشرته ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صباح أمس، تحدثت عن سبب خلافها مع الفنانة ريم البارودي، وسر التسجيل المسرب الذي وصفته فيها بألفاظ مسيئة، وعن علاقة "ريم" بالراحلة ميرنا المهندس.

وقالت "ريهام": "أنا مش عارفة اتشمت ليه؟ صحيت لقيت نفسي بتشتم..هي غلاطة ولما بتتعصب بتغلط أوي زي مع عملت مع ميرنا المهندس ماتت زعلانة منها".

توتر علاقة ريهام سعيد وريم البارودي

وكان الثنائي، الإعلامية ريهام سعيد، والفنانة ريم البارودي، تربطهما علاقة صداقة قوية، ودافعا عن بعضهما في العديد من المواقف الصعبة، لكن منذ فترة دارت حول علاقتهما العديد من علامات الاستفهام، لكنهما عادتا من جديد، واحتفلتا سويًا على الفور.

لكن خلال الأزمة الأخيرة للإعلامية ريهام سعيد، التي جاءت عقب حلقة برنامجها عن "مرضى السمنة" عاودت الفنانة ريم البارودي، الاختفاء عن دعم الإعلامية ريهام سعيد.

وبدأت "الخناقة" الدائرة على السوشيال ميديا، بين الصديقتين السابقتين، بعدما ردت ريهام سعيد، على أحد متابعيها ووصفت ريم البارودي بأنها "ماتت بالنسبة إليها"، لترد الأخيرة بشكل غير مباشر عليها عبر حسابها على إنستجرام، معلقة: "مشكلتك معتبراني عدوتك".