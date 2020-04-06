داليا مصطفى: أنا شبه فاتن حمامة؟.. ومتابعون: مفيش أي شبه بينكم

شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها، بصورة تجمع بين إطلالتها قديمًا وتحديدًا خلال مشاركتها في مسلسل "العصيان" الموسم الأول، وبين الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "صديق عزيز بعتلي الصورتين دول، إيه رأيكم؟".

الصورة التي حصدت أكثر من 17 ألف تسجيل إعجاب، جاء أغلب التفاعل معها بالنفي، فعلق أغلب المتابعون: "إنتي جميلة بس مش شبهها"، و"مفيش أي شبه بينكم"، و"كل واحد وله شكل وشبه"، الأمر الذي تقبلته الفنانة بصدر رحب مُصدقة على تعليقات المتابعين.

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داليا مصطفى: كفاية تنمر بالفنانين

وكانت الفنانة طالبت مؤخرًا، الجمهور بالتوقف عما أسمته بـ"التنمر ضد الفنانين"، في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وقالت "مصطفى": "أنا بس كل اللي بقوله إننا ضد التنمر، واحنا دلوقتي بنتمر بشكل غير طبيعي على الممثلين وبشكل غير مبرر".

وأوضحت أنها نشرت صورة لميدان العتبة، ووجهت التحية لقوات الشرطة، على دورها في مكافحة فيروس كورونا، وطلبت منها فض سوق العتبة منعًا لانتشار المرض.

وأشارت إلى أن الكثير من متابعيها هاجموها: "قالوا إنتي مش زيهم ومش بتقبضي يوم بيوم، لكني في بداياتي كنت بمشي من مسرح جلال الشرقاوي لحد بيتنا عشان مش معايا فلوس، ومكنتش باكل في المعهد، لأن مش معايا فلوس برضه".