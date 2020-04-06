"إنتي بالنسبالي ميتة".. ريهام سعيد في رسالة غير مباشرة: لا نافعة في تمثيل ولا برامج

رسالة مُبهمة وكلمات مقتضبة شاركت بهم الإعلامية ريهام سعيد، عبر خاصية "ستوري"، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

قالت الإعلامية: "واضح إن دي عملية تشويق لبرامج الـ 3 سنين اللي جاية، معذورة فعلًا لا تمثيل ولا برامج نافعة، لكن ضيفة درجة أولى".

وتابعت: "مبروك عليكي فلوس البرامج اللي بتبقى تمن لتشويه الآخرين، للأسف واضح أن كل اللي اتقال على الناس المحترمة افترا، بس كنتي بتحاولي جاهدة أن الناس تعرف اسمك وعرفوه".

واختتمت: "أسفة جدًا أن شاركت في ده بس كنت مصدقاكي، أنا مش هرد عليكي تاني بالنسبة لي ميتة الله يرحمك ويغفرلك".

Advertisements

ريم البارودي وريهام سعيد تتصدران محركات البحث

وباتت كل من الإعلامية ريهام سعيد، والفنانة ريم البارودي، متصدرتان لمحركات البحث على الإنترنت، بسبب خلافاتهن على "السوشيال ميديا" وتبادل الاتهامات بين بعضهن البعض.

وبدأت "الخناقة" الدائرة على السوشيال ميديا، بين الصديقتين السابقتين، بعدما ردت ريهام سعيد على إحدى متابعيها ووصفت ريم البارودي بأنها "ماتت بالنسبة إليها"، لترد الأخيرة بشكل غير مباشر عليها عبر حسابها على إنستجرام معلقة: "مشكلتك معتبراني عدوتك".

علاقة ريم البارودي بالأخيرة

وكان الثنائي الإعلامية ريهام سعيد والفنانة ريم البارودي، تربطهما علاقة صداقة قوية، ودافعا عن بعضهما البعض في العديد من المواقف الصعبة التي مررن بها، لكن منذ فترة دارت حول علاقتهما العديد من علامات الاستفهام، بعدما حذفتا بعضهما البعض، منذ عدة أشهر، لكنهما عادتا من جديد، واحتفلتا سويًا على الفور، ليعودا بحذف بعضهما من جديد.

لكن، خلال الأزمة الأخيرة للإعلامية ريهام سعيد، التي جاءت عقب حلقة برنامجها عن "مرضى السمنة" عاودت الفنانة ريم البارودي الاختفاء عن دعم الإعلامية ريهام سعيد.