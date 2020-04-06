الامارات | وسيلة نقل منعزلة 100%.. الخيار الأفضل يسير على عجلتين

شكرا لقرائتكم خبر عن وسيلة نقل منعزلة 100%.. الخيار الأفضل يسير على عجلتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابق في المنزل؛ إنها النصيحة الأكثر أهمية التي تقدمها الحكومات عبر العالم في الوقت الراهن في إطار الجهود العالمية للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وإذا كان يتحتم عليك مغادرة المنزل لأسباب ضرورية فلا يوجد خيار أفضل من الدراجة الهوائية، بحسب خبراء الصحة.

وقال اختصاصي الإحصاء الحيوي، جيرد أنتيس، إن المرء لن يواجه الأشخاص الذين يدخلون في دائرة الخطر التي يبلغ قطرها مترين والتي تحدث فيها العدوى الفيروسية.

وأضاف أنتيس، وهو أستاذ رياضيات في العلوم الصحية ويركز على الطرق التي تنتشر العدوى خلالها: «لا يمكنني سوى التأكيد على قيادة الدراجة الهوائية». ويرى أن استقلال الدراجة هو وسيلة نقل منعزلة بنسبة 100%.

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والفائدة منها أنك الشخص الوحيد الذي يلمس الدراجة الهوائية ولا يلمس أشخاصاً لا حصر لهم نفس الأزرار أو العواميد أو المقاعد؛ مثلما هي الحال في القطارات أو الحافلات.

وتابع أنتيس، وهو مدير أحد المراكز التابعة لمستشفى فرايبورج الجامعي في ألمانيا «هناك مستوى عال من حماية الآخرين لأنك بشكل طبيعي تحافظ على مسافتك طوال الوقت».

علاوة على ذلك، إذا ما تحولت إلى الدراجة الهوائية في الانتقال فأنت تساهم في خفض عدد الأشخاص في وسائل النقل العام «التي تظل المكان الذي يضم أكبر تجمع بشري، وحيث تكون خطورة الإصابة بالعدوى مرتفعة بشكل ملحوظ».

إذن؛ لو كنت تركت دراجاتك الهوائية مهملة في المرآب على مدار الشهور القليلة الماضية، فقم بنفض الأتربة عنها لتصير رفيقك في الأيام المقبلة.