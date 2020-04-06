الامارات | وفاة "الملكة السحرية" التونسية ليلى منشاري مصابة ب" كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة "الملكة السحرية" التونسية ليلى منشاري مصابة ب" كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت المصممة التونسية العالمية ليلى منشاري الشهيرة بتزيينها واجهات محلات "إيرميس"، وفق ما أعلنت الدار الفرنسية العريقة في بيان لها.

وكانت الفنانة التسعينية المولودة في تونس عام 1927 والتي أطلق عليها الكاتب ميشيل تورنييه "الملكة السحرية"، حتى العام 2013 المديرة الفنية لواجهات متاجر الدار في 24 ، شارع فوبورغ سانت أونوريه في باريس.

وقالت الشركة "لم تتوقف أبدا عن إثارة فضول المارة واستغرابهم وإعجابهم، جاعلة من واجهات العرض مسارح مزدحمة ونوافذ مفتوحة".

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ووفق صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، توفيت المصممة جراء إصابتها بكوفيد 19.

وليلى المؤيدة لحقوق المرأة هي ابنة المحامي عبد الرحمن المنشاري وحبيبة بن جلاب المعروفة بمحاضراتها المتعلقة بتمكين المرأة في المجتمع.

وهذه الرسامة التي درست الفنون الجميلة في تونس وفي الكلية الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس، كانت عارضة أزياء لبعض الوقت في غي لاروش قبل انضمامها إلى فريق الديكور لآني بوميل في "إيرميس" العام 1961. وفي عام 2017، قدم معرض أقيم في غران باليه أعمالها إلى الجمهور.