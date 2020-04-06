نانسي عجرم تُشارك جمهورها صورة بفستان عصريّ من "ذا فويس كيدز"

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها على صفحتها بـ"انستغرام" بصورة تعود لمشاركتها في برنامج ذا فيوس كيدوز، تألقت خلالها بفستان عصريّ قصير تميّز بقماشه الناعم والمنسدل، وبالنقشات مع الحزام الجلدي الذي حدد خصرها. وأكملت اللوك بتسريحة شعر عصرية، وجزمة جلدية، وظهرت بلوك جميل بقوام ممشوق وخصر جميل.

ونانسي التي إختارت الفساتين القصيرة في عدد من المناسبات سواء الحفلات أو في إطلالاتها الكاجول. غالباً ما رافق الحزام هذه الإطلالة. مثل الفستان الأخضر المزيّن بالشك الذي تألقت به في أحد حفلاتها الفنية من توقيع إيلي صعب، وفي لوك قريب إلى ذلك الذي إختارته في ذا فويس، تألقت نانسي بفستانين بنقشة الورود مع الحزام الذي يحدد الخصر، الأول أصفر اللون والثاني غلب عليه اللون الوردي.

تنسيق نانسي لحزام الخصر لا يقتصر فقط على الفساتين القصير، بل تعتمد هذه الصيحة أيضاً في إختيار الفساتين الماكسي أو السهرة والتي تطلّ فيها بالمهرجانات والحفلات. مثل إطلالتها في إحدى جلسات التصوير بفستان انيق وعصري من ديور، وآخر ناعم باللون الأحمر من تصميم ايلي صعب. وكذلك تألقت بفستان أبيض من تصميم جورج حبيقة زيّنه حزام عريض.

وتلازم النجمة نانسي عجرم المنزل برفقة عائلتها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أخذ في الانتشار سريعًا حول العالم مُخلفًا آلاف الضحايا، ومئات الآلاف من المصابي، خصوصاً في ظل توقع الأعمال والحفلات الفنية في العالم كلّه.

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