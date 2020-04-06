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البيج يتربع على عرش ألوان الموضة في الربيع والصيف

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

يتربع البيج على عرش ألوان الموضة النسائية في ربيع وصيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تتسم بالهدوء والرقة.

وأوضحت الاستايلست الألمانية فاليريا ليشت أن البيج يندرج ضمن الألوان الطبيعية المحايدة، مشيرة إلى أنه يتم تنسيقه هذا العام في إطار إطلالة "المونوكروم" أحادية اللون.

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ولإضفاء لمسة جاذبية يمكن التنسيق بين درجات البيج المختلفة أو التنسيق بين قطع ذات خامات مختلفة.

ولإطلالة أكثر سحرا يمكن تنسيق البيج مع ألوان زاهية مثل الوردي والبرتقالي والأزرق الناعم والأخضر الداكن.

وبطبيعة الحال يتناغم البيج مع الألوان المحايدة الأخرى مثل الأسود والأبيض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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