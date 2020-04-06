حاور الإعلامي أحمد يونس، سيدة تُدعى "أم شهاب" من منطقة الشرابية بشارع بكر المنياوي، استفادت من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مستورة"، وذلك خلال برنامجه "أتوبيس السعادة"، على شاشة "dmc"، حيث وصفها بسيدة عظيمة.
وقالت "أم شهاب"، إنها تعمل في مجال بيع المنظفات منذ سبع سنوات وكانت تأخذ البضاعة بالآجل من الشركات وإعادة بيعها، وعندما تعثرت لجأت لمبادرة مستورة، بعزبة بلال، وقام بنك ناصر الاجتماعي "فرع شبرا"، بشراء لها بضاعة بـ 18 ألف، وأصبحت تتعامل دون شراء بالآجل بعد ذلك.
وتابعت: "بقيت بصنع، الصناعة أنا بعملها بلم حاجتي بشوف يومي يمشي إزاي، وكل أسبوع بنزل باب الشعرية أجيب حاجتي، بسدد القرض عن طريق أني بشيل يوميا جزء من المكاسب، والحمد لله قربت أخلص القرض، ولما أخلص القرض هاخد تاني وهما قالولي هيدوني تاني عشان بسدد في مواعيدي".
كانت هذه تفاصيل خبر من الشرابية.. أم شهاب نجحت في مشروعها بمساعدة مبادرة "مستورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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