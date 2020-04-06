تعرفي على طريقة عمل مكمورة لحم في المنزل

أثناء فترة العزل المنزلي يفضل البعض تناول الأطعمة المختلفة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل مكمورة لحم، على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج "الشيف" على "سي بي سي سفرة". المكونات عجينة باف باستري. شرائح لحم. بصل. ثوم. زبدة. فلفل ألوان. مرقة. أعشاب. كمون. قرفة. فلفل أبيض. جوزة الطيب. حبهان. ملح. للوجه Advertisements بيضة. حبة البركة. شمر. طريقة التحضير يقطع البصل ويشوح في الزبدة. يضاف مكعب مرق للبصل. يضاف الحبهان وجوزة الطيب والكمون والبهارات والقرفة. ثم تشوى قطع اللحم على الشوايى ثم تقلب مع البصل والتوابل. يضاف الفلفل الألوان المقطع. تضاف البهارات والكمون والملح والفلفل الأسود والأعشاب. بعدها يضاف نصف كوب ماء ويغطى الإناء. تفرد عجينة الباف باستري بالنشابة وترش بالدقيق. تفرد العجينة فى الصينية. تغلق العجينة على الحشو ويدهن وجه وحروف العجين بالبيض. تدخل الصينية الفرن حتى تنضج. تقدم المكمورة وتزين بالطماطم والفلفل الأخضر الحار.

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