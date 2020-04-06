5 نصائح لحماية الحامل من فيروس كورونا

تعيش السيدات الحوامل في حالة من الذعر المضاعف، خوفا من إصابتهن بفيروس كورونا المستجد، والمتفشي في العالم، خاصة أنهن يعدن من أكثر الفئات عُرضة للإصابة.

ومن جانبه، قدمت منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح للسيدات في فترة الحمل، لتجنب الإصابة بالفيروس.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

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واظبي على غسل يديك.

ابتعدي مسافة آمنة عن الآخرين.

تجنب لمس عينك وأنفك، وفمك.

احرصي على السعال في كوعك المثنى، أو المناديل الورقية.

التمسي الرعاية الطبية فورا، إذا كنتِ تعانين من الحمى أو السعال.