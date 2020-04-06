"في السريع".. طريقة عمل بطاطس فريسكاس في المنزل

استغل ساعات الفراغ في الحظر، وقم بتحضير بطاطس فريسكاس شهية كالمطاعم، بمكونات بسيطة، وخطوات سريعة.

المقادير

بطاطس أصابع

ماء ساخن

خل

ملح

نشا

دقيق

كركم _ كاري

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فيجيتار

بابريكا

بصل بودرة

زيت

طريقة تحضير بطاطس

قومي لتقطيع البطاطس، ونقعها في الماء الساخن، والخل والملح لبضع دقائق.

في وعاء عميق، ضعي الدقيق والنشا وملح وفلفل وكاري وكركم وبصل بودر وبابريكا، مع ماء بارد، حسب الحاجة، وخلطها حتى تصبح عجينا.

أضيفي البطاطس للخليط السابق، واحفظيها في الثلاجة لنصف ساعة.

اخرجي البطاطس من التتبيلة، واغمريها في الدقيق والفيجيتار، ثم حمريها في الزيت الساخن.