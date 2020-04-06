البراونيز من الحلويات التي يمكن تحضيرها لأولادك في المنزل، وعرضت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل البراونيز من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة". مقادير عمل البراونيز 200 جرام شوكولاتة 5 بيضات 1 ملعقة كبيرة فانيليا بودرة ربع كوب سكر 1 كوب كوب دقيق نصف كوب زبدة مذابة رشة ملح كوب كاكاو خام Advertisements التزيين عسل أسود فول سوداني مجروش كراميل طريقة عمل البراونيز تذوب الزبدة ثم يخفق البيض مع الزبدة. تذوب الشوكولاتة وتضاف إلى خليط البيض. يضاف الكاكاو والسكر والفانيلا ورشة ملح ويخلط جيدا بالمضرب الكهربائي. يضاف الدقيق ونستمر في الخلط ثم نبطن القالب بورق زبدة ثم يوضع الخليط في قالب الفرن. تدخل الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 20 دقيقة أو حتى تمام النضج وتقدم. تزين بالعسل الأسود وصوص الكراميل والسوداني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل البراونيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.