"فايزة".. استفادت من قرض "مستورة" وحوَّلت غرفتها لمحل بيع طعمية

حاور الإعلامي أحمد يونس، سيدة تُدعى "فايزة" وملقبة بـ "أم أحمد"، حيث حولت غرفتها إلى محل لبيع الطعمية، واستفادت من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "مستورة"، وذلك خلال برنامجه "أتوبيس السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "dmc".

وقالت "فايزة"، إنها قامت بهذا المشروع منذ ثلاث سنوات، "كان الأول على باجور جاز وطاسة على القد، سمعت عن قرض مستورة، مندوب البنك جاب لي الطلبات وقالي هفرش ليكي بس مش هتخدي فلوس في إيدك من القرض وافقت على الفور".

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وتابعت: "أنا كنت بطحن عجينة الطعمية بره وعشان كده المكاسب بتاعتي مكنتش قد كده، كنت بجيب الفول والكرات والبصل وأطحن بره، لكن مبادرة مستورة اشترت لي انبوبة ومطحنة وشعلة والحمد لله ربنا رضاني، بكسب في اليوم أكتر من 50 جنيه، وفيه فرق جامد بعد مبادرة مستورة".

وواصلت: "بقيت أسدد ديني ومش بمد إيدي لحد، وبدفع القسط في ميعاده، بقالي سنة و3 شهور"، وعن حلاوة الطعمية الخاصة بها: "الحلاوة من عند ربنا".