عقب عامين من انتشارها على تطبيق "تيك توك" الشهير، عاد لاعبو الكرة لمشاركة نصفهم الحلو، بتحدي رقصة oh nana، الذي يعتمد على بعض الحركات التعبيرية بالقدم، والرقص الحركي.
ومؤخرا بات بعض لاعبي الدوري المصري، يقتحمون التحدي، لاستغلال أوقات فراغ الحظر، والحجر المنزلي.
وكان لاعب الأهلي رمضان صبحي، أول من شارك مؤخرا بالتحدي، بمشاركة زوجته حبيبة إكرامي، شقيقة حارس الأهلي شريف إكرامي، وذلك داخل منزلهما.
ولم تمر أيام، إلا ودخل مهاجم الزمالك، مصطفى محمد في التحدي، بمشاركة خطيبته، داخل إحدى الحدائق الخضراء.
وشارك اللاعبون بمقاطع الفيديو عبر حساباتهم الشخصية على تطبيقي "تيك توك" و "انستجرام".
رقصة oh nana
تحدٍ لحق بتحدي (كيكي) الشهير، ظهر في 2018، من خلال تطبيق الفيديوهات تيك توك، وكان أغلب مستخدميه من الفتيات صغار السن.
وبدأ انتشاره في بلاد الغرب قبل مجيئه للبلاد العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عامين.. لاعبو الكرة يحيون رقصة oh nana مع نصفهم الحلو لمواجهة أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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